İtalya’da çarpıcı rapor: Karantinada kadına şiddet patlaması

İtalya İstatistik Kurumu (ISTAT), kadın cinayetlerine ilişkin son verilerin yer aldığı raporu açıkladı. 2018 yılında 133 kadın cinayetinin işlendiği ülkede, 2019 yılında ise 111 kadın cinayet sonucu hayatını kaybetti. ISTAT tarafından açıklanan son veriler ise 2020 yılının ilk 7 ayını içeriyor.

Rapora göre, 2020 yılının Temmuz ayına kadar olan sürede 59 kadın cinayeti işlendi. Aynı dönemler kıyaslandığında kadın cinayetlerinde artış gözlemlendiğini ortaya koyan raporda, 2019 yılının aynı döneminde ise 56 kadın cinayetinin işlendiği açıklandı. ISTAT’ın son 25 yıl verilerine göre, İtalya’da son 25 yılda toplam kadın cinayetinin 5'te bir oranda düştüğü ancak kayda değer oranda düşüş olmadığı gözlemlendi.

KATİL YİNE YAKINLARI



İtalya’da 2019 yılında işlenen kadın cinayetlerinde katillerin yüzde 88.3'ünün öldürdüğü kadının yakını olduğu belirlendi. Kadın cinayetlerinin yüzde 61.3’ü kurbanın partneri ya da eski partneri tarafından işlendi. 111 kadın cinayetinin 55’inin faili ise kadının eşi ya da sevgilisi oldu. Cinayetlerin yüzde 11.7’si ise eski eş ya da eski sevgili tarafından işlendi. 25 kadın ise ebeveyn ya da çocuklarının da dahil olduğu yakın aile bireyi tarafından ‘kadın olduğu için’ öldürüldü.

Vakaların yüzde yüzde 4.5’inde ise katilin, kurbanın iş ya da arkadaş çevresinden olduğu belirlendi. 2018 yılı verileriyle karşılaştırıldığında katilin partner ya da eski partner olduğu vakalarda artış gözlemleniyor. 2018 yılında bu oran yüzde 54.9, 2014 ise yüzde 54.7 olarak kaydedildi.

YÜZDE 119 ARTIŞ



İtalya’da ISTAT verilerine göre, salgın nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Mart-Haziran ayları arasında “şiddet ve taciz acil yardım” ücretsiz hattına bin 522 ihbar gelirken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 119 artış gösterdi.

Yardım hattına gelen 15 bin 280 çağrının yaklaşık üçte biri şiddet nedenli oldu. Ev içi şiddet çağrıları bir önceki yıla oranla 2 kat arttı.

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18/01/2021 13:34