İtalya’da Cristiano Ronaldo isyanı!

Cristiano Ronaldo İtalya'yı karıştırdı. Real Madrid'den 100 milyon Euro bonservisle alınacak, Juventus'a maliyeti 220 milyon Euro'yu bulacak 33 yaşındaki yıldızın ücretinin FIAT tarafından ödenecek olması, ünlü otomobil fabrikasının çalışanlarını ayağa kaldırdı. FIAT'ın yüzde 29'una sahip Agnelli Ailesi, Juventus'un da yüzde 63.77 oranında hissedarı…

Napoli yakınlarındaki fabrikada çalışanlardan Gerardo Giannone “Bu utanç verici. Önce Higuain şimdi Ronaldo… Biz fabrika çalışanlarına 10 yıldır zam yapılmıyor. Ona ödenecek para işçilere dağıtılsa bir kişiye aylık 200 Euro artı rakam düşüyor. Yönetim ise 26.5 milyon Euro'su Juventus'a olmak üzere 126 milyon Euro'yu sponsorlara dağıtıyor” diyerek tepkisini dile getirdi.