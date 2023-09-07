İtalya'da derbi mağlubiyeti sonrası stat yakıldı

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07/09/2023

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İtalya'da derbi mağlubiyeti sonrası stat yakıldı

İtalya Serie C'de Taranto ve Foggia arasında oynanan derbi maçını kaybeden Foggia taraftarları stadyumu ateşe verdi.

İtalya Serie C'de Taranto ve Foggia arasında bir derbi karşılaşması oynandı.

Taranto mücadeleden 2-0 galip ayrılırken, Foggia taraftarları rakiplerinin stadyumunu ateşe verdi. Çatının üzerinden çıkan siyah dumanlar stadın etrafından görüntülendi. 

Olay sonrası can kaybının olmadığı öğrenildi. 

Stadyumda büyük hasar medyana gelirken, olayla ilgili soruşturmaların sürdüğü bildirildi.

Holiganların stadyumlara giriş yasağı başta olmak üzere ağız cezalar alması bekleniyor. 

07/09/2023 18:09
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TAGS: İtalya’da derbi mağlubiyeti sonrası stat yakıldı
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