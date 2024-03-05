İtalya'da Domenico Berardi şoku

Sassuolo'nun ve İtalya Milli Takımı'nın yıldız isimlerinden Domenico Berardi'nin aşil tendonunun koptuğu ve yarın ameliyat olacağı açıklandı.

En az 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen 29 yaşındaki forvet oyuncusu, Haziran ayında Almanya'da oynanacak olan EURO 2024'te de forma giyemeyecek

Berardi, hafta sonu oynanan Hellas Verona maçında sakatlanmıştı.

Euro 2020 kadrosunda da bulunan Berardi, 28 kez giydiği milli forma altında 8 gol attı.