İtalya'da Etna Yanardağı'ndaki lav akışı sürüyor



İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da 8 Şubat'ta başlayan lav akışının devam ettiği bildirildi. Bocca Nuova kraterinin güney tabanında, yaklaşık 3.000 metre yükseklikteki bir çatlaktan bir lav akıntısı ortaya çıktı.

Lav, volkanın güneybatı yamacı boyunca ilerleyerek, Galvarina sığınağı yakınlarında deniz seviyesinden yaklaşık 1.950 metre yüksekliğe ulaştı.

Akıntı, bu etkileyici doğa olayını izlemek için toplanan büyük bir turist kalabalığının bulunduğu Altomontana yamacına 200 metre kadar yaklaştı.