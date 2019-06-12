İtalya'da göçmenleri kurtaran gemilere para cezası geliyor

İtalya'da Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen karara göre, göçmenleri kurtaran gemilere para cezası verilecek.

Koalisyon hükümetinin ortaklarından aşırı sağ görüşlü Lig Partisi, göçmenlere karşı tavrını giderek sertleştiriyor.

Partinin, denizdeki düzensiz göçmenleri kurtaran gemilere para cezası verilmesini öngören yasa tasarısı Bakanlar Kurulu'nda kabul edildi.

Düzenleme, onay için parlamentoya gönderildi.

10 bin ila 50 bin euro para cezası

İtalyan hükümeti, göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşlarına ait gemileri engellemeyi amaçlıyor.

Düzenleme hayata geçerse, İtalyan kara sularına giriş ve taşıma yasağını ihlal eden gemilerin kaptanı, sahibi ve armatörüne 10 bin ila 50 bin euro para cezası verilecek.

Bakanlar Kurulu bir yandan göçmen karşıtı tasarıyı kabul ederken bir yandan da "Kahraman" ilan edilen iki göçmen çocuğa İtalyan vatandaşlığı verdi.

Milano kentinde kaçırılan bir öğrenci otobüsündeki 51 çocuğun kurtarılmasını sağlayan Mısır ve Fas kökenli iki çocuğa İtalyan vatandaşlığı verilmesi kararı alındı.

Kaynak: TRT Haber