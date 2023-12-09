İtalya'da hastanede çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti

İtalya'nın Tivoli beldesindeki hastanede çıkan yangın sebebiyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, başkent Roma yakınlarındaki Tivoli beldesinde bulunan San Giovanni Evangelista Hastanesi'nin bodrum katlarında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tivoli Belediye Başkanı Giuseppe Proietti, yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yangın nedeniyle hastanedeki 200'den fazla hastadan durumu kritik olanlar Roma'daki hastanelere, bir kısmı da spor salonlarına nakledildi.

Sağlık Bakanı Orazio Schillaci, olayı "korkunç bir trajedi" olarak niteleyerek, güvenlik güçlerini ve sağlık çalışanlarını yangın anında hastaların tahliyesini sağladıkları için tebrik etti.

Başbakan Giorgia Meloni, yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bu arada, Tivoli Cumhuriyet Savcılığı, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Yerel medyada yangının hastanenin özel atıklarının tutulduğu bodrum katında çıkmış olabileceği ifade edildi.