İtalya’da hastanede yangın: 4 ölü

İtalya’nın başkenti Roma’daki San Giovanni Evangelista hastanesinde dün çıkan yangında 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

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10/12/2023

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İtalya’da hastanede yangın: 4 ölü


Yangın, başkent Roma’nın doğusundaki Tivoli bölgesinde bulunan San Giovanni Evangelista hastanesinde çıktı.

İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, hastanedekilerin itfaiye merdivenleriyle tahliye edildiğini, ancak 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.  

İtalya İçişleri Bakanı Piantedosi, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde trajedinin engellendiğini belirterek, “Dün Tivoli'deki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyorum. Yangına anında müdahale eden itfaiye ve polis teşkilatı personeline şükranlarımı sunuyorum. Binanın tahliye edilme hızı ve alevlerin kontrol altına alınmasında gösterilen cesaret ve kararlılık, yüzden fazla kişinin kurtarılmasını mümkün kılmış ve yangının daha da trajik boyutlara ulaşmasını önlemiştir” dedi.

10/12/2023 18:21
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TAGS: İtalya’da hastanede yangın: 4 ölü
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