İtalya’da herkese 200 euro 'spa bonusu' hem ilgi hem tepki çekti

Pandemiden zarar gören spa, kaplıca, termal tesis işletmelerine destek amacıyla hükümet 53 milyon euro'luk teşvik paketi hazırladı. Bugünden itibaren açılan bonus sistemine kayıtlı işletmelerde rezervasyon yaptıranlar, 200 euro'ya kadar devlet desteğinden faydalanabilecek.

18 yaş üstündeki İtalya vatandaşları ve bu ülkede yasal olarak ikamet eden herkese açık olan bonus uygulaması ilk gününde yoğun ilgi gördü. İtalyan basını, öğlen saatlerinde rezervasyon için açılan internet sitesinin birkaç dakika içinde aşırı yoğunluktan çöktüğünü yazdı.

Öte yandan, aralarında Tüketiciler Derneği Codacons'un da yer aldığı bir kesim ise kampanyaya tepki gösterdi. Codacons, kamu fonlarının gelir seviyesine bakılmaksızın herkese spa bonusu vermek için kullanılmasını "mantık dışı" diye yorumladı.

Derneğin açıklamasında, "Termal tesis harcamalarını teşvik etmek anlamlı olabilirdi ama bonusun neden gelir seviyesi ve ekonomik durumdan bağımsız olarak herkese verildiğini anlamak mümkün değil" denildi.

Spa bonusu sosyal medyada da benzer tepkilere ve "Zenginlere kaplıcada masaj yaptırabilsinler diye para hediye ediyorlar" gibi yorumlara yol açtı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, işsizlik, emeklilik sistemi gibi temel sorunlara yatırım yapılması gerekirken bonuslar için "para yağdırılmasını" eleştirdi. Ancak teşvik paketinin sektöre ilgiyi artıracağına ve tesis çalışanları açısından faydalı olacağına dikkat çekenler de oldu.

Covid 19 pandemisi ve önleyici tedbirler nedeniyle İtalya'da spa-kaplıca sektörünün yüzde 80 civarı gelir kaybına uğradığı hesaplanıyor.

Zanaatlar, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Ulusal Konfederasyonu'na (Cna) göre, bonus kampanyasıyla sektörde 200 milyon Euro değerinde ek gelir elde edilmesi bekleniyor.

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08/11/2021 21:10