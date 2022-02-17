İtalya'da kenevir ekimine yönelik referandum talebi reddedildi

İtalya'da Anayasa Mahkemesi kenevir ekiminin suç olmaktan çıkarılması ve esrarla ilgili suçlarda cezaları hafifletmeyi amaçlayan referandum talebini kabul etmedi.

Yüksek mahkeme, ülkede toplanan 600 binden fazla imza ile gündeme gelen kenevir ekiminin cezalandırılmaması ve esrar satışıyla alakalı cezaların hafifletilmesine ilişkin referandum talebini ele aldı.

Mahkeme söz konusu talebi, İtalya'nın uluslararası yükümlülüklerini ihlal etmesine yol açacağı gerekçesiyle reddetti.

Anaya MahkemesiBaşkanı Giuliano Amato, düzenlediği basın toplantısında, kenevir ekimine ilişkin referandumda halka sorulmak istenen sorunun kapsamında üç alt soru olduğunu ve bunların kokain gibi ağır uyuşturucu maddeleri içerdiğini belirterek, bu haliyle İtalya'nın uluslararası yükümlülüklerini ihlal etmemesi için talebi kabul etmediklerini açıkladı.

Kenevir ekiminin suç olmaktan çıkarılmasına yönelik referandumun savunucularından olan eski senatör Marco Perduca, yüksek mahkemenin bu kararına tepki gösterdi.

Mahkeme, dün de ülkede ötanazi ve yardımlı intiharı savunan sivil toplum kuruluşlarının girişimiyle ölüm hakkı isteyenlere yardımcı olanlara yönelik cezaları kaldırmak için 1 milyondan fazla imzayla gündeme gelen referandum talebini, "genel olarak zayıf ve savunmasız kişiler için insan yaşamını koruyan asgari anayasal standartları bozacağı" gerekçesiyle reddetmişti.

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17/02/2022 10:29