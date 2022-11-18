İtalya’da kilisedeki istismar vakalarına dair korkunç rapor

İtalyan Kilisesi’nin bir süredir beklenen cinsel istismar vakalarına yönelik ilk raporu açıklandı. 2020-2021 döneminde 89 kişinin cinsel istismar mağduru olduğu belirtilen raporda, mağdurlardan 61’inin 10-18 yaş grubunda, 12’sinin 10 yaşın altında ve 16’sının savunmasız yetişkinler olduğu aktarıldı.

Raporun, söz konusu dönemde istismarı yapan 68 kişiyi ortaya koyduğu ifade edilerek, bunların 30'unun rahip, 23'ünün kilisede görevli ama herhangi bir dini rolü bulunmayan kişiler ve 15'inin de kilisede görevli diğer dini figürler olduğu kaydedildi.

İSTİSMAR MAĞDURLARI AĞI, RAPORU ELEŞTİRDİ

İtalya’da çocuk istismarı ile mücadele alanında öne çıkan derneklerden biri olan Rete l’Abuso (İstismar Mağdurları Ağı) Başkanı Francesco Zanardi, internet sitesinden yaptığı açıklamayla raporu eleştirdi.

Zanardi, son 2 yılı kapsayan raporu “kapsam olarak çok sınırlı” ve “saf propaganda” olarak tanımladı.

Raporda, istismar hadiselerine karışan piskoposların yüzde 14’ünün yer aldığını belirten Zanardi, bunların sadece piskoposların bildirdiği hadiseler olduğunu ve yargıya taşınan şikayetlere yer verilmediğini kaydetti.

Kendisi de daha önce bir rahibin istismarına maruz kalan Zanardi, söz konusu raporda, mağdurlar için herhangi bir tazminattan, destekten, soruşturma veya adli makamlarla işbirliğinden bahsedilmediğine dikkati çekti.

Zanardi, İtalya’da bu işin asıl sorumlusunun, “Avrupa’da bu konuda herhangi bir bildirimde bulunmayan tek devlet konumundaki İtalyan devletinin olduğunu” savundu. (AA)

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18/11/2022 09:55