İtalya'da kırmızı alarm

İtalya'da şu ana kadar 9 bin 172 kişide corona virüs tespit edilirken, ölü sayısı ise 463'e yükseldi. İtalya Başbakanı Guiseppe Conte virüsle mücadelede yeni bir karar aldı. Ülke çapında acil durum ilan etti. Ulusal Olimpiyat Komitesi'nin kararıyla ülke genelindeki tüm spor organizasyonları 3 Nisan'a kadar askıya alındı.

İtalya'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 97 kişi daha artarak 463'e yükseldi.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle iki haftayı aşkın süredir acil durum içinde olan İtalya'da, Ulusal Olimpiyat Komitesi'nin (CONI) kararıyla tüm spor etkinliklerinin 3 Nisan'a kadar durdurulduğu bildirildi.

Covid-19 nedeniyle olağanüstü günler geçiren ülkede Başbakan Giuseppe Conte, yeni tip corona virüse karşı aldıkları önlemleri bütün ülke genelinde uygulayacaklarını açıkladı.

Conte, yeni kararnameyle ülkede serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırdıklarını açıkladı

10/03/2020 00:14