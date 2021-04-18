İtalya'da kısıtlama protestosu

İtalya'da eğlence sektörü çalışanları, coronavirüs kısıtlamalarını protesto etti.

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18/04/2021

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İtalya'da kısıtlama protestosu

Başkent Roma'da toplanan yüzlerce eğlence sektörü çalışanı, kısıtlamalara karşı gösteri düzenledi.

İtalyan şarkıcılar ve oyuncular tarafından desteklenen göstericiler, getirdikleri sandıklarla ritim tutarak tepkilerini gösterdi.

İtalya'da önlemler kapsamında sinema, tiyatro ve konser etkinlikleri yasak.

İtalya'nın düşük riskli bölgelerde Nisan sonuna doğru kısıtlamaları hafifletmesi bekleniyor.

18/04/2021 09:42
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TAGS: Dünya, COVID-19, Corona Virüs, İtalya
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