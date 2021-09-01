İtalya'da Kovid Sertifikası Okullarda ve Ulaşım Araçlarında da Zorunlu Hale Geldi

İtalya'da Kovid sertifikalarının kullanım alanı bugünden itibaren genişletiliyor. "Yeşil pasaport" olarak anılan sertifikalar okullarda ve uzun mesafe taşımacılığında da zorunlu olacak.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İtalya hükümeti 6 Ağustos'tan itibaren yeşil pasaportları kamuya açık çok sayıda mekan ve etkinlik için zorunlu kılmıştı. 1 Eylül itibariyle belgelerin kullanım alanı genişletiliyor.

Bu ay içinde açılacak olan okullarda öğretmenlerin, üniversitelerde ise hem öğretim görevlileri hem de öğrencilerin yeşil pasaporta sahip olması gerekecek.

Kaynak: BBC Türkçe

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01/09/2021 12:13