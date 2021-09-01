İtalya'da Kovid Sertifikası Okullarda ve Ulaşım Araçlarında da Zorunlu Hale Geldi
İtalya'da Kovid sertifikalarının kullanım alanı bugünden itibaren genişletiliyor
01/09/2021
İtalya'da Kovid sertifikalarının kullanım alanı bugünden itibaren genişletiliyor. "Yeşil pasaport" olarak anılan sertifikalar okullarda ve uzun mesafe taşımacılığında da zorunlu olacak.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İtalya hükümeti 6 Ağustos'tan itibaren yeşil pasaportları kamuya açık çok sayıda mekan ve etkinlik için zorunlu kılmıştı. 1 Eylül itibariyle belgelerin kullanım alanı genişletiliyor.
Bu ay içinde açılacak olan okullarda öğretmenlerin, üniversitelerde ise hem öğretim görevlileri hem de öğrencilerin yeşil pasaporta sahip olması gerekecek.
Kaynak: BBC Türkçe