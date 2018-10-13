İtalya'da öğrenciler hükümetin eğitim planını protesto etti

İtalya'da öğrenciler, ders kitaplarının ciddi güncellemelerden geçmemiş olmasını, ulaşım ve okul binalarına yönelik iyileştirmeler için gerekli kaynakların verilmemesini, okul güvenliği ve eğitim masrafları gibi ihtiyaçların görmezden gelinmesini protesto etti.

Öğrenciler hükümete, "Eğer geleceğimizi engellerseniz, kenti engelleyeceğiz" mesajı verdi.

Gösterilerin merkezinde yeni hükümetin ırkçı tutumları da yer aldı.

Protestocular Roma ve Torino sokaklarında İçişleri Bakanı Matteo Salvini ile Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio Luigi Di Maio'nun sokak lambalarına astıkları fotoğraflarını yaktı.

Protesto lideri Giammarco Manfreda, “Okullarla ilgili 'tasarruf' kampanyasını reddediyoruz. Hükümet değişimden korkmuyorsa, eğitime yatırım yaparak göstermeli” dedi.

Salvini'den protestolara sert eleştiri

İçişleri Bakanı Salvini, resmi Twitter hesabı üzerinden protestolara sert tepki gösterdi. Tepkilerin ve sokak lambasına asılan fotoğraflarının yakılmasının "iğrenç" olduğunu söyleyen Salvini, “Sosyal merkezlerin ve bazı profesörlerin de gösterilerine katıldığı bu 'demokratik' öğrencilerin, saatlerce yurttaşlık eğitimi alması gerekir" dedi.

İtalya ile AB arasındaki "bütçe krizi"

İtalya'nın gelecek 3 yıla ilişkin açıkladığı bütçe planı sonrasında Avrupa Birliği (AB) ile ters düşmesi, piyasalarda "yeni kriz kaynağı" söylentilerini beraberinde getirmişti.

İtalya'nın gelecek yıl için bütçe açığının yaklaşık yüzde 1,6 seviyesinde olması hedefleniyordu. Buna karşın İtalyan hükümeti, uzun müzakereler sonucunda işsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri (muhtaçlık aylığı), emeklilik yaşını tekrar düşürmeye yönelik reform, banka krizlerinden etkilenenlere yönelik yardım, vergi affı ve sabit vergi oranı gibi vaatlerini gerçekleştirmek için bütçede fazladan yüzde 0,8 oranında açık verilmesini kararlaştırdı.

Kaynak: AP News, AFP