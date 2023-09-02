İtalya'da pole pozisyonu Carlos Sainz'ın

Formula 1 İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın oldu. Takım arkadaşı Charles Leclerc üçüncü sırada yer alırken şampiyona lideri Max Verstappen ikinci sıraya yerleşti.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışına İtalya ev sahipliği yapacak.

Şampiyonanın 15. ayağı, İtalya'nın Monza kenti yakınlarında bulunan 5,7 kilometrelik Autodromo Nazionale Monza pistinde düzenlenecek.

Pazar günü yapılacak yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında Ferrari pilotu Carlos Sainz en hızlı turu atarak pole pozisyonunun sahibi oldu. Takım arkadaşı Charles Leclerc üçüncü olurken Red Bull pilotu Max Verstappen ikinci sırada yer aldı.

Şu ana kadar Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 11, takım arkadaşı Sergio Perez'in de 2 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

53 turluk yarış ise 3 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da start alacak.