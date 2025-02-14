İtalya'da şiddetli yağış, sel ve taşkınlara yol açtı

İtalya'nın batısındaki Elba Adası'nda aşırı yağışlar neticesinde sel ve taşkınların yaşandığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlerde, ülkenin orta ve batı kesiminde dün öğleden sonra kaydedilen şiddetli yağışın, özellikle Elba Adası’nda hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Şiddetli yağış nedeniyle adanın Portoferraio kentinde caddelerin sular altında kaldığı, arabaların sel sularında yüzdüğü aktarıldı.

Adadaki itfaiye ekiplerinin, sel sularının taşıdığı çamura saplanıp yolda kalan 28 kişiyi kurtardığı ifade edildi.

Portoferraio Belediyesinin de fırtına sebebiyle durumun kritikliğine dikkati çektiği, vatandaşları dışarı çıkmamaları ve araç kullanmamaları konusunda uyardığı bildirildi.

Ayrıca Portoferraio'ya bir saatlik sürede 65 milimetreden fazla yağış düştüğü kaydedildi.

Bu arada, Sivil Savunma Birimi de cuma günü için ülkenin orta ve batı kesimlerine yönelik yoğun yağış olabileceği uyarısında bulundu.