İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 421 kişi hayatını kaybetti

İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 421 artarak 88 bin 279'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 12 bin 715 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 541 bin 783'e çıktı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 463 bin 352'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 218'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 421 artarak 88 bin 279'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 16 bin 764 artışla 1 milyon 990 bin 152'ye ulaştı.

Aşılananların sayısı 1 milyon 813 bin 5'e çıktı

Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, son güncellenen verilere göre aşılananların sayısı 1 milyon 813 bin 5'e çıktı. Bunların 482 bin 838’inin ikinci dozu alanlar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Avrupa İlaç Ajansının (EMA), AstraZenaca'ya 29 Ocak'ta onay vermesinin ardından İtalyan basınındaki haberlere göre, İtalya İlaç Ajansı (AIFA) da AstraZeneca aşısı için 18 ile 55 yaş arasındakilerde kullanılması doğrultusunda onay verdi.

Bu habere tepkiniz:



30/01/2021 21:32