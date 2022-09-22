İtalya’da yer çekimine meydan okuyan tasarım

İtalya'da yapılan bir otelin tasarımı uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti.

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22/09/2022

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İtalya’da yer çekimine meydan okuyan tasarım

Tasarım firması Network of Architecture (noa*), İtalya’nın Olang kentindeki Hubertus’ta, Güney Tirol’deki bir otele yaptığı eklenti ile dikkatleri çekti.

Otelin ikonik konsol havuzunu tasarladıktan sonra, yerçekimine meydan okuyan askıya alınmış bir platform yapan tasarım firması, ters mimariye yeni bir bakış açısı getirmiş oldu.

Ufuk çizgisi, terslik algısı ve bakış açısıyla oynayan bu görüntü görenleri şaşırtıyor. Yeni yapı cephenin güneydoğu tarafında, yüzme havuzuna simetrik bir konumda yer alıyor. Platform yerden 15 metre yükseklikte.

22/09/2022 13:15
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TAGS: İtalya, yer çekimi, otel, tasarım
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