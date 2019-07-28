İtalya’da yüksek hızlı tren protestosu

İtalya’da, Torino kentiyle Fransa’nın Lyon kenti arasında yapımı yıllardır süren yeni yüksek hızlı tren hattına hükümetin yeşil ışık yakması sonrası binlerce kişi eylem yaptı.

İtalya’nın Torino ve Fransa’nın Lyon kentleri arasında yapımı yıllardır süren yüksek hızlı tren hattı projesi protesto edildi.

İtalyan hükümetinin projeyle ilgili taahhüdünü bildiren mektubu Avrupa Birliği’nin yetkili organlarına yollaması göstericiler sokaklara döktü.

Yürüyüş, hattın geçeceği güzergah üstündeki Susa Vadisi’nde başladı. Göstericilerle emniyet güçleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Taş ve ses bombası atan protestocu gruba, güvenlik görevlileri göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Tartışma oluşturan konu, Torino-Lyon arasındaki ulaşım süresini kısaltacak yeni hattaki 57 kilometrelik tünel.

Tünelin hem yüksek maliyetli olması, hem de geçeceği güzergahtaki uranyum ve amyant kaynaklarının insan sağlığını olumsuz etkileyeceği iddia ediliyor.