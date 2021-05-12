İtalya'da yürekleri ağza getiren olay: Köprü çöktü

La Spezia kentinde Pagliari rıhtımında bulunan köprü çöktü. Yetkililer çökme sırasında yolun boş olduğunu belirtti.

Köprüde yapılan ilk incelemeye göre, çökmenin köprünün açılıp kapanmasını kontrol eden hidrolik mobil mekaniğindeki arızadan kaynaklanmış olabileceği belirtildi. İtfaiye ve polis, yolu ve çevresini trafiğe kapattığını açıkladı.

Bu habere tepkiniz:



12/05/2021 18:08