İtalya'da yürekleri ağza getiren olay: Köprü çöktü

İtalya'nın La Spezia kentinde köprünün bir parçası, bilinmeyen sebepten çöktü. Yetkililer, çökme sırasında köprünün boş olduğunu ve yaralanma olmadığını açıkladı.

ads ads ads ads
12/05/2021

ads
ads
ads
İtalya'da yürekleri ağza getiren olay: Köprü çöktü

La Spezia kentinde Pagliari rıhtımında bulunan köprü çöktü. Yetkililer çökme sırasında yolun boş olduğunu belirtti.

Köprüde yapılan ilk incelemeye göre, çökmenin köprünün açılıp kapanmasını kontrol eden hidrolik mobil mekaniğindeki arızadan kaynaklanmış olabileceği belirtildi. İtfaiye ve polis, yolu ve çevresini trafiğe kapattığını açıkladı.

12/05/2021 18:08
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: İtalya, köprü, haber, dünya
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.