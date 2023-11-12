İtalya'da Zaniolo kararı

Yeni sezon öncesi Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, İtalya Milii Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti tarafından Çizme'nin Kuzey Makedonya ve Ukrayna ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

Zaniolo, geçen ay İtalya'daki bahis soruşturması sonrası kadrodan çıkarılmıştı. Yıldız oyuncu, bahis soruşturmasının ardından savcılığa verdiği ifadede futbol maçlarına bahis oynamadığını sadece kart oyunları oynadığını söylemişti.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Zaniolo'nun futbol maçlarına bahis oynadığının kanıtlanmadığı ve bu nedenle teknik direktör Luciano Spalletti tarafından yeniden milli takım kadrosuna alındığı aktarıldı.

İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosuna şu isimler çağrıldı:

Donnarumma, Meret, Provedel, Vicario, Acerbi, Bastoni, Buongiorno, Calabria, Cambiaso, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Toloi, Barella, Bonaventura, Colpani, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locetelli, Berardi, Chiesa, El Shaarawy, Kean, Politano, Raspadori, Scamacca, Zaniolo.