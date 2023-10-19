İtalya’daki Eğitim ve Stajlarını Tamamlayan DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencileri Sertifikalarını Aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile İtalya’nın önde gelen kurumlarından ICIF – Italian Culinary Institute For Foreigners (Yabancılar İçin İtalyan Mutfağı Enstitüsü) arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde yaz stajlarını İtalya’da yapan DAÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri için sertifika töreni düzenlendi.

“Gurur Verici Bir Tablo”

Barista Café’de düzenlenen törende konuşan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, 2010-2011 Akademik Yılı’nda 2 yıllık Aşçılık ön lisans programında 25 öğrenciyle başlayan eğitimin; bugün Türkçe ve İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans bölümlerinin yanı sıra, Aşçılık ile Pastacılık ve Ekmekçilik ön lisans programlarında 600 civarında öğrenci ile devam ettiğini kaydetti. Prof. Dr. Kılıç, öğrencilerin fakültede yer alan 6 uygulama mutfağı, uygulama restoranı, amfi mutfağı, barista café ve miksoloji laboratuvarında uluslararası eğitim kadrosu ile kaliteli eğitim almakta olduğunu ifade ederek, bunun da gurur verici bir tablo olduğunu belirtti.

Michelin Yıldızlı Restoranlarda Staj Yaptılar

Öğrencilerin küreselleşen dünyada daha iyi yerlere gelebilmesi amacıyla fakülte yönetimi tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda ICIF - Italian Culinary Institute For Foreigners (Yabancılar İçin İtalyan Mutfağı Enstitüsü) ile Şubat 2015’te anlaşma yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Kılıç, yapılan bu anlaşma kapsamında ilk öğrencilerini 2015 yaz döneminde İtalya’ ya uğurladıklarını ifade etti. Prof. Dr. Kılıç, bugün gelinen noktada 22 öğrencinin yaz dönemi staj ve eğitimlerinin ICIF’te 2 haftalık temel İtalyan mutfağı eğitimi ve sonrasında Michelin yıldızlı ve lüks restoranlarda yapılan stajlarla pekiştirildiğini aktardı.

Staj Yapan DAÜ Turizm Fakültesi Öğrencilerine İş Teklifleri

Törende söz alan öğrenciler, staj ve eğitim kapsamında İtalyan mutfağının inceliklerini öğrendiklerini belirterek, şef ve yöneticilerin yaptıkları stajlardan memnun kaldıklarını ve mezuniyet sonrasında iş teklifi aldıklarını da ifade ettiler. Tören, sertifikaların dağıtılmasının ardından yapılan kokteyl ile sona erdi.