İtalya'daki kuraklık 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı ortaya çıkardı

İtalya, son 70 yılın en kurak günlerini geçirmeye devam ederken, ülkenin en uzun nehri Po'nun suyu çekildi.

Suların çekilmesiyle, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma Amerikan yapımı bomba su yüzüne çıktı.

450 kilogramlık bomba, nehirdeki balıkçılar tarafından bulundu.

3 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer bombanın önce yerinde imha edilmesi planladı. Bu nedenle yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi.

Ancak, uzmanlar bombanın taşınabileceğine karar verince operasyon başlatıldı.

Bomba, kamyonla taş ocağına taşındı ve patlatıldı.

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08/08/2022 13:24