İtalya’dan Fransa’ya ''göçmen'' mektubu

İtalyan basınında yer alan habere göre Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner’e göçmen konusuyla ilgili bir mektup yollayarak, ülkesinin yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu.

Mektubunda, İtalya olarak bu konuda kendilerine saygı gösterilmesini beklediklerini belirten Salvini, “İtalya, artık Avrupa’ya gelen tüm göçmenleri ağırlamaya istekli değil. Fransa ve Almanya, buna en çok maruz kalan bizim ve Malta gibi ülkelerin taleplerini görmezden gelerek göç politikalarına karar veremezler. Biz artık Brüksel, Paris ve Berlin’in göçmen kampı olamayız” ifadelerini kullandı.

Basında çıkan haberlerde, mektubun yarın Fransa’nın ev sahipliğinde Paris’te göç sorununa çözüm bulmak amacıyla yapılacak ve Avrupa Birliği (AB) Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos ile 28 AB üyesinin içişleri ve dışişleri bakanının katılacağı toplantı öncesinde gönderildiğine dikkat çekildi.