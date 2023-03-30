İtalya'dan Gedson Fernandes'e talip

Serie A takımlarından Lazio'nun Beşiktaş'ın Portekizli orta sahası Gedson Fernandes'i yakından takip ettiği öne sürüldü.



Alfred Opedulla'nın haberine göre, Lazio , Beşiktaş'ta forma giyen Portekizli Gedson Fernandes'i yakından takip ediyor. Siyah-beyazlılar ile sözleşmesi 2026'da sona erecek 24 yaşındaki oyuncu Lazio'nun radarına girmeyi başardı.

Haberde 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için, "Gedson Fernandes, Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin planlarını sahaya yansıtabilecek mükemmel bir tercih olarak görülüyor ve bu nedenle önümüzdeki haftalarda daha fazla takip edilecek." ifadeleri kullanıldı.



Gedson Fernandes bu sezon Beşiktaş formasıyla 27 maça çıkıp 5 asistlik katkı sağladı.

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30/03/2023 12:28