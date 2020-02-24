İtalya’dan kalkan tren Corona virüsü nedeniyle Avusturya’ya sokulmadı!

Corona virüsü nedeniyle İtalya'da bugüne kadar 3 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi karantina altına alındı. İtalya'dan kalkan bir yolcu treninin Corona virüsü şüphesi nedeniyle Avusturya'ya sokulmadığı açıklandı.

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24/02/2020

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İtalya’dan kalkan tren Corona virüsü nedeniyle Avusturya’ya sokulmadı!

Reuters’in Avusturya basınından aktardığı habere göre, İtalya’dan kalkan yolcu treninin içinde bulunan 2 yolcunun, Corona virüsü taşıdığı şüphesi nedeniyle Avusturya’ya sokulmadığı belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, trenin İtalya’daki Brenner Geçidi’nde bekletildiği ifade edildi.  2 yolcunun ise yüksek ateş nedeniyle karantina altına alındığı belirtildi.

Olayın ardından Avusturya-İtalya arasındaki tüm tren seferleri durduruldu.

24/02/2020 10:57
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TAGS: tren, Corona virüsü Avusturya’
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