İtalya’dan kalkan tren Corona virüsü nedeniyle Avusturya’ya sokulmadı!
Corona virüsü nedeniyle İtalya'da bugüne kadar 3 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi karantina altına alındı. İtalya'dan kalkan bir yolcu treninin Corona virüsü şüphesi nedeniyle Avusturya'ya sokulmadığı açıklandı.
24/02/2020
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Reuters’in Avusturya basınından aktardığı habere göre, İtalya’dan kalkan yolcu treninin içinde bulunan 2 yolcunun, Corona virüsü taşıdığı şüphesi nedeniyle Avusturya’ya sokulmadığı belirtildi.
Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, trenin İtalya’daki Brenner Geçidi’nde bekletildiği ifade edildi. 2 yolcunun ise yüksek ateş nedeniyle karantina altına alındığı belirtildi.
Olayın ardından Avusturya-İtalya arasındaki tüm tren seferleri durduruldu.