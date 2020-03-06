İtalya’dan KKTC’ye geleceklere virüs uyarısı

Sağlık Bakanlığı İtalya’dan dönecek kişilerin bakanlıkla irtibata geçmesini istedi

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06/03/2020
HK

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İtalya’dan KKTC’ye geleceklere virüs uyarısı
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Sağlık Bakanlığı, İtalya’dan gelecek kişilerin olası koronavirüs (Covid-19) açısından değerlendirilmelerinin yapılabilmesi için bakanlıkla irtibata geçmesi gerektiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle İtalya’da okulların kapatıldığı ve oradaki KKTC’li öğrencilerin Adaya dönmeye başladığı kaydedilerek şöyle denildi:

“Adamıza dönecek kişilerin olası Koronavirüs (Covid-19) hastalığı açısından değerlendirilmelerinin yapılması için 05488501188 ve 05338501188 numaralardan Sağlık Bakanlığı ile temasa geçmeleri gerekmektedir. Halkımızın bu konuya hassasiyet gösterip son 14 gün içinde Güney Kıbrıs’tan veya Türkiye üzerinden ülkeye girmiş olan kişilerin bakanlığımızı araması önemle rica olunur.”

06/03/2020 16:31
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TAGS: Sağlık Bakanlığı, İtalya, koronavirüs, haber, kıbrıs, kktc, kıbrıs haberleri
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