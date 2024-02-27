İtalyan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Güney Kıbrıs’ta dün yaptığı temaslar çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından kabul edildi.

Fileleftheros gazetesi “İstenen Şey Türkiye’nin Masaya Oturması” başlığıyla yer verdiği haberinde, Rum kesiminin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müzakere masasında olmasını istediğini ve bunun yalnızca Avrupa Birliği (AB) aracılığıyla sağlanabileceğini ileri sürdü.

Gazete, Rum hükümeti açısından AB ile Türkiye arasında bir diyalog başlamasının Kıbrıs sorunundaki yeni çabada belirleyici faktör olabileceğini ve hükümetin önümüzdeki dönemde bu yönde hareket edeceğini de belirtti.

Gazeteye göre, İtalyan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’yı kabul eden Hristodulidis açıklamasında “Kıbrıs sorununun, Avrupa Birliği'nin elindeki araçları ve Türkiye-AB ilişkilerinin daha da sıkılaşması gerektiğini göz önüne alarak, belirleyici rol oynayabileceği bir alan olduğunu” vurguladı.

Haberde, Hristodulidis’in gerek dünkü görüşmesinde, gerek Avrupalı liderler ve yetkililerle önceden yaptığı görüşmelerde AB’nin sürece daha aktif katılımını sağlamayı başarmak için BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın atanmasıyla ilgili momentumu kullandığına da dikkat çekildi.

Hristodulidis’le başkanlık sarayında baş başa yaptıkları görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümünün Akdeniz’deki denge açısından temel öneme sahip olduğunu dile getiren İtalyan Cumhurbaşkanı Mattarella, ayrıca "Türk işgalinin" 50’nci yılının tamamlamasıyla ilgili "üzücü yıldönümüne” atıfta bulundu.

Mattarella yalnızca Güney Kıbrıs için değil, tüm Akdeniz ve AB ülkelerinde denge açısından temel öneme sahip olan Kıbrıs sorununun en nihayetinde çözülmesi gerektiğini de dile getirdi.

Konuşmasında, İtalya’nın Kıbrıs sorununun BM kararlarıyla uyumlu olan iki kesimli iki toplumlu çözümüne desteğini de belirten Mattarella, buna paralel olarak BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisinin adaya gelişini de selamlayarak, Holguin’in önünde zor bir iş bulunduğunu savundu.

Gazeteye göre, Hristodulidis ise yaptığı açıklamada, Mattarella’yla yaptıkları görüşmede enerji gibi iş birliklerinin çok yakın olduğu alanlar üzerinde durduklarını söyledi. Hrsitodulidis, savunma, güvenlik ve kültür konularındaki iş birliğinin güçlenmesi yollarını da ele aldıklarını ifade etti.

Savunma konusunda Yunanistan ve Fransa gibi diğer Akdeniz devletleriyle ortak tatbikatlar ve eğitimlerle hali hazırda yakın bir iş birlikleri olduğunu da anımsatan Hristodulidis, Doğu Akdeniz’deki güvenlik ve iş birliği koşullarının sağlanması ihtiyacı nedeniyle her yıl çok önemli bir tatbikat yapıldığını kaydetti.

İtalyan Cumhurbaşkanı Mattarella’nın bugün BM misyonunu ve Kayıp Şahıslar Komitesini ziyaret edeceğini de yazan gazete, Mattarella’nın dün yaptığı açıklamada, kayıplar konusunun, trajedinin somut kanıtı olduğunu ve bunun 50 yılın akabinde Kıbrıs sorununun olumlu bir şekilde çözülmesini gerektirdiğini dile getirdi.

İtalyan Cumhurbaşkanı Mattarella’nın Hristodulidis’le dün yaptığı görüşmenin ardından Lefkoşa Rum Belediyesini ziyaret ettiğini de kaydeden gazete, Mattarella ile Hristodulidis’in Lefkoşa Rum belediye başkanıyla birlikte “Tempon sokağında” yürüdüklerini ve oradan da RMMO’nun Yeşil Hat'tın paralel yolundaki nöbet kulübesine gittiklerini belirtti.

Mattarella’nın bölgedeki varillere ve yenilenmiş binalara baktığını ifade eden gazete, Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis’in ise bölgenin yenilenmesinin yanı sıra “start up” işletmeleriyle bir mahalle yaratılması ve Lefkoşa’nın kuzey kesiminde de buna denk gelen bir şey meydana getirilerek Kıbrıs Türk girişimciliğinin de güçlendirilmesi hedefini izah ettiğini belirtti.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in ise bu noktada “problem hiçbir zaman Kıbrıslı Rumlar ile Türklerin ilişkileri değildi, problem Türkiye’dir” demek için araya girdiğini ekledi.

Politis gazetesi ise “İtalya İki Kesimli İki Toplumlu Federasyon Çözümünü Desteklediğini Belirtiyor” başlıklı haberinde, Hristodulidis ile Mattarella arasındaki görüşmede Kıbrıs sorunu ve enerji konusu gibi ortak ilgi alanları ve Avrupa-Türk meselelerinin yanı sıra Ukrayna meselesi, mülteci konusu ve aynı zamanda Gazze’deki durumun da bulunduğunu yazdı.

Rum kesiminin amacının, müzakerelerin yeniden başlaması yönünde adımlar atılması için Türkiye’ye yönelik nüfuzlarını kullanmaları amacıyla Avrupalı ortaklarıyla ilişkilerinden yararlanmak olduğunu kaydeden gazete, Rum Yönetimi’nin bu çerçevede hedefinin müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlaması olduğunu ve iki devletli çözümün Rum kesimi için başlangıç noktası teşkil edemeyeceğini yeniden vurguladığını iletti.

Gazete, Hristodulidis’in İtalyan Cumhurbaşkanı Mattarella’ya müzakerelerin üzerinde hem fikir olunan çerçeve temelinde yeniden başlaması için her türlü çabayı göstermeye hazır ve kararlı olduğunu ve AB’nin de bu hususta önemli bir rol oynayabileceğini ilettiğini de belirtti.

Gazeteye göre, Hristodulidis, gerek AB’ye katılımın 20’nci yılı olması, gerekse "Türk işgalinin 50’nci yılı" olması dolayısıyla 2024 yılının Güney Kıbrıs açısından kayda değer olduğunu da ekledi.

Gazetelerde yer alan haberlerde, ilk kez bir İtalyan Cumhurbaşkanının Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiği de ifade edildi.

Haber, Alithia’da “Mattarella, Lefkoşa’da Yeşil Hatta - Hristodulidis: Problem Hiçbir Zaman Kıbrıslı Rumlar ile Türklerin İlişkileri Değildi”, Haravgi’de ise “Kıbrıs Sorununun Çözümü Akdeniz’deki Denge İçin Önemli- İtalyan Cumhurbaşkanından İki Kesimli İki Toplumlu Federasyona Destek” başlıklarıyla yer aldı.