İtalyan derbisinde kale 40 yaşındaki isme emanet
Milan, Juventus'u ağırlayacağı derbi maç öncesi kalede eksiklerle boğuşuyor. Zorlu maçta Milan'ın file bekçisinin 40 yaşındaki Antonio Mirante olması bekleniyor.
20/10/2023
Serie A'da 9. hafta derbi maça sahne olacak. Milan, pazar akşamı sahasında Juventus'u ağırlayacak.
Ligde zirvede yer alan Milan'da, sahaya 40 yaşındaki kaleci Antonio Mirante'nin çıkması bekleniyor.
Milan'da kaleci sorunu
Kırmızı-siyahlı ekipte, Mike Maignan cezalı iken Sportiello ise sakat olduğu için maçta forma giyemeyecek.
Mirante en son 6 Mayıs 2021'de Roma formasıyla Manchester United'a karşı ilk 11'de sahaya çıkmıştı.