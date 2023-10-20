İtalyan derbisinde kale 40 yaşındaki isme emanet

Milan, Juventus'u ağırlayacağı derbi maç öncesi kalede eksiklerle boğuşuyor. Zorlu maçta Milan'ın file bekçisinin 40 yaşındaki Antonio Mirante olması bekleniyor.

ads ads ads ads
20/10/2023

ads
İtalyan derbisinde kale 40 yaşındaki isme emanet

Serie A'da 9. hafta derbi maça sahne olacak. Milan, pazar akşamı sahasında Juventus'u ağırlayacak. 

Ligde zirvede yer alan Milan'da, sahaya 40 yaşındaki kaleci Antonio Mirante'nin çıkması bekleniyor. 

Milan'da kaleci sorunu

Kırmızı-siyahlı ekipte, Mike Maignan cezalı iken Sportiello ise sakat olduğu için maçta forma giyemeyecek. 

Mirante en son 6 Mayıs 2021'de Roma formasıyla Manchester United'a karşı ilk 11'de sahaya çıkmıştı. 

20/10/2023 09:55
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.