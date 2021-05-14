İtalyan istihbaratı ilk kez bir kadına emanet

İtalya Başbakanı Mario Draghi, İtalyan İstihbarat Güvenliği Departmanı (DİS) sorumlusu olarak Büyükelçi Elisabetta Belloni’yi görevlendirdi.

Böylece hükümette az sayıda kadın bakan bulunmasına dair yaşanan polemiklerden sonra ülke tarihinde istihbarattan sorumlu kurumun başına tarihte ilk defa bir kadın atandı.



36 yıldır Dışişleri Bakanlığı’nda çeşitli görevlerde bulunan Belloni kariyerinde kadın diplomat olarak bir çok ilke imza attı. Dışişleri Bakanlığı kriz ünitesi başına atanan ilk kadın, Dışişleri Bakanlığı kabinesi başında görev yapan ilk kadın ve en son tüm dünyada 300 temsilciliği bulunan İtalyan diplomasi ağını yöneten ilk kadın oldu.

Uluslararası alanda diplomatik, ekonomik ve geniş çaplı olarak kurumsal alanlarda olağanüstü bir ilişki ağına sahip olduğu vurgulanan Elisabetta Belloni kriz ünitesi başında görev yaparken Afganistan ve Irak’ta gerçekleştirilen İtalyan rehineleri kurtarma operasyonlarında gösterdiği başarı ile hatırlanıyor. Belloni ayrıca 2004 yılında Güneybatı Asya’da gerçekleşen Tsunami sonrası binlerce İtalyan vatandaşının kurtarma operasyonunda da gösterdiği performans ile büyük takdir görmüştü.

SADECE ERKEKLERİN GİDEBİLDİĞİ OKULDA OKUDU



Erkeklerin dünyası olan istihbarat servisi başına atanan ilk kadın olan Belloni lise ögrenimini de aslında sadece erkeklerin gidebildiği bir okulda yaptı.



Başbakan Draghi gibi Roma’daki Cizvit Rahipleri’nin okulu İstituto Massimo’dan mezun olan Belloni bu okula kabul ilk defa kabul edilen iki kız ögrenciden biri olmuştu.

SİYASİ PARTİ LİDERLERİ MEMNUN



2018 yılında ismi Cumhurbaşkanı adayı olarak da geçen Belloni’nin yeni görevi italyan siyasi parti liderleri tarafından da memnuniyetle karşılandı.



AMERİKAN MODELİ

İtalyan basını Draghi’nin Amerika Birleşik Devletleri’nde olduğu gibi bir Ulusal Danışman modelini benimsediği ve Belloni ile yakın temas halinde çalişacağının altını çiziyor.



Elisabetta Belloni’nin ayrıca Dışişleri Bakanı Luigi di Maio’nun göreve geldiğinden bu yana Libya konusunda danişmanlığına başvurduğu en yetkin ve tecribeli isim olduğu belirtiliyor.

HAFTA SONU HARİÇ 24 SAAT ULAŞILABİLİR



2017 yılında hayatını kaybeden diplomat Giorgio Giacomelli ile evli olan Elisabetta Belloni’nin hafta arası sabahın ilk saatlerinden itibaren aralıksız çaliştığı, 24 saat ulaşılabilir olduğu ancak hafta sonu Toscana bölgesinde bulunan kır evinde dinlenmeye çekildiği zaman tüm kontakları kapattığı bildiriliyor. Şeyda Canepa/NTV Milano

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14/05/2021 09:27