İtalyan lüks markası Moncler 70. yılına özel 18 bin insanı Milano'da bir araya getirdi

1952 yılında Fransa’da kurulan lüks giyim markası Moncler 70. yılını İtalya’nın moda başkenti Milano’da kutladı.

Özellikle dış giyim ürünleriyle öne çıkan marka, Milano’nun ünlü Duomo Meydanı’nda içinde seyircilerin de bulunduğu yaklaşık 18 bin kişiyi bir araya getirdi.

Markanın imza modeli ‘Maya’ ceketi giyen 18 bin kişi, tamamen aynı kombini giyerek Duomo meydanında unutulmaz bir görüntü yarattı.

Markanın CEO’su Remo Ruffini “Dün gece Duomo meydanında Moncler’in geleceğinin mükemmel bir portresini gördük” dedi.

Gösteriyi izlemeye gelen ünlü isimler arasında Pharrell Williams, Anne Hathaway, Alessandra Ambrosio, Colin Kaepernick, Elsa Hosk, Normandi, Shailene Woodley, Future ve Maria Sharapova vardı.

70 GÜNLÜK KUTLAMA MARATONU

Marka, Milano’daki bu gösteriyle birlikte dünyanın farklı yerinde 70 gün boyunca sürecek kutlama maratonuna başlamış oldu.

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27/09/2022 09:32