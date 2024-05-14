İtalyan Parlamenter Fassino yarın KKTC’de temaslarda bulunacak

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14/05/2024

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İtalyan Parlamenter Fassino yarın KKTC’de temaslarda bulunacak

Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPM) tarafından Kapalı Maraş hakkında rapor yazmakla görevlendirilen İtalyan Parlamenter Piero Fassino Güney Kıbrıs’taki muhataplarıyla görüşmelerini tamamlayarak, yarın sabah KKTC’ye geçiyor.

Fassino KKTC’deki temasları çerçevesinde yarın Maraş’i ziyaret edecek.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Fassino’yu AKPM heyet Başkanı UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu  ve CTP Milletvekili Armağan Candan karşılayıp Maraş ziyaretinde eşlik edecek. Fassino’nun  Gazimağusa Belediyesini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ve Taşınmaz Mal Komisyonu’nu da ziyaret etmesi bekleniyor.

14/05/2024 17:05
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TAGS: İtalyan Parlamenter Fassino, haber, kıbrıs
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