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İtalyan Savaş gemisi Limasol Limanı’na demirleyecek

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07/09/2019

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İtalyan Savaş gemisi Limasol Limanı’na demirleyecek

İtalyan Deniz Kuvvetleri filosuna mensup  “Etna” isimli savaş gemisinin 2019 yılı eğitim gezisi çerçevesinde 10 Eylül Salı günü Limasol Limanı’na demirleyeceği bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre, İtalya’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliğinden yapılan açıklamada kaptan Luca Pasquale Esposito Salı günü gemide basın toplantısı düzenleyecek. 13 Eylül’e kadar Limasol Limanı’nda demirli kalacak. Kaptan Esposito’nun  ve 12 Eylül’de 14.00-18.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açılacak.
 

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TAGS: italya, savaş gemisi, limasol
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