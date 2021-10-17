İtalyan uyruklu turistin üzerinden uyuşturucu çıktı

Bir ihbar üzerine kullanımındaki araç içerisinde tespit edilen İtalyan uyruklu J.H.B.’nun yapılan üst aramasında iç çamaşırı içerisinde şeffaf naylon poşet içinde Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 10 gram ağırlığında madde bulunarak emare alındı ve suç üstü hali gereği adı edilen tutuklandı.

Zanlı bugün kanunsuz Hintkeneviri ithal ve tasarruf suçlaması ile Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada İddia Makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Seyhan Bundak olguları aktarmak üzere polis memuru Kemal Onbaşı’yı tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, alınan bilgi ışığında 17.10.2021 tarihinde saat 00:30 raddelerinde zanlıyı kullanımındaki ZU 845 plakalı araç içerisinde Salamis Yolu üzerinde Güney istikametine seyir halinde iken tespit edilerek durdurulup aramaya tabii tutulduğunu söyledi.

Zanlının yapılan üst aramasında iç çamaşırı içerisine gizlenmiş şeffaf naylon poşet içerisinde Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 10 gram ağırlığında madde bulunarak emare alındığı ve zanlının suç üstü hali gereği tutuklandığını belirten tanık polis, yapılan soruşturmada zanlının bahse konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi aynı tarihte GKRY’de ikamet eden ismini verdiği bir şahıştan alıp ithal ettiği yönünde beyanı olduğunu söyledi.

Emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderilmesini ve alınması gereken ifadeler olduğuna dikkat çeken tanık polis, KKTC’de turist vizesi ile bulunan zanlı aleyhine 3 gün süre ile tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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17/10/2021 16:42