İtalya'nın bir köyünde acil müdahale gerektirecek şekilde hasta olmak yasaklandı

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08/01/2025

İtalya'nın bir köyünde acil müdahale gerektirecek şekilde hasta olmak yasaklandı

İtalya'nın Belcastro köyünde, sakinlerin acil tıbbi yardım gerektirecek şekilde ağır hasta olmalarını yasaklayan kararname çıkarıldı.

BBC'nin haberine göre, en yakın hastaneye 45 kilometre mesafede bulunan 1200 nüfuslu Belcastro köyünde, yönetimin çıkardığı kararnameyle köy halkına hastalıklardan kaçınmaları talimatı verildi.

Acil tıbbi müdahale gerektirecek hastalıklardan uzak durulması gerektiği ifade edilen kararnamede, köy sakinlerinden "zararlı olabilecek davranışlarda bulunmamaları ve ev kazalarından kaçınmaları, evden çok sık çıkmamaları, seyahat etmemeleri veya spor yapmamaları, bunun yerine zamanın çoğunda dinlenmeleri" istendi.

Belediye Başkanı Antonio Torchia, yerel kanala yaptığı açıklamada, bu kararnamenin sağlık sistemindeki yetersizlikleri ortaya koymak amacıyla çıkarıldığını belirtti.

Torchia, "mizahi bir provokasyon" olarak tanımladığı kararnamenin, yerel yetkililere yolladığı acil ihbarlardan daha çok dikkati çektiğini söyledi.

Köyün nüfusunun yarısından fazlasının 65 yaş üstü olduğunu vurgulayan Torchia, nöbetçi doktor muayenehanesinin de düzensiz olduğunun altını çizdi.

Torchia, hastaneye giden yolların "herhangi bir hastalıktan daha fazla risk oluşturduğunu" kaydetti.

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TAGS: haber, kıbrıs
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