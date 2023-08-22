İtalya'nın Elba Adası'nda yangın: 700 kişi tahliye edildi

İtalyan ANSA ajansının haberinde, adanın San Felo bölgesinde Rio Marina ile Porto Azzuro kesimleri arasındaki ormanlık alanda çıkan ve gece boyunca süren yangın dolayısıyla bölgedeki yaklaşık 700 kişinin adada başka noktalara tahliye edildiği, tedbir maksatlı bazı ev ile kamp alanlarının da boşaltıldığı ifade edildi.

Adada yangın söndürme faaliyetlerine karadan çok sayıda ekip ile 2 yangın söndürme uçağı ve 2 yangın söndürme helikopterinin katıldığı kaydedildi.

Elba Adası'nın idari açıdan bağlı olduğu Toskana Bölgesel Yönetimi kaynakları da dün akşam çıkan yangının bugün sabah saatlerinde kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Adadaki yangında ilk belirlemelere göre 14 hektar alan zarar gördü.