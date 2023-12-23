İtalya'nın kuzeybatısındaki ormanlarda yangın çıktı

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeybatısındaki Torino kenti yakınlarında Lanzo beldesi çevresinde henüz belirlenemeyen sebeple dün başlayan yangının, hızı saatte 228 kilometreye varan sert rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldığı belirtildi.

Yangının 24 saattir devam ettiği ve itfaiye ekipleriyle gönüllü ekiplerin söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.

İHA'larla geniş bir alana yayıldığı tespit edilen alevlere havadan da 2 yangın söndürme uçağı ve bir helikopterle müdahale edildiği aktarıldı.

Orman yangınının tehdit ettiği bazı yerleşim yerlerinde tahliye işlemlerinin başlatıldığı ve şu ana kadar risk altındaki 25 kişinin bölgeden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

İtalya, son yıllarda yaz aylarında özellikle güney bölgelerindeki orman yangınlarıyla mücadele etmek durumunda kalmıştı.