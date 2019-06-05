İtalya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Cavallari Doğu Akdeniz’deki Hidrokarbondan Söz Etti

İtalya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Andrea Cavallari, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon rezervlerinin varlığının, önemli bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

Haravgi gazetesi, İtalya’nın Lefkoşa Andrea Cavallari’nin, İtalya Ulusal Günü nedeniyle, Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa’daki ikametgahında 2 Haziran’da düzenlediği resepsiyon çerçevesinde yapmış olduğu konuşmaya yer verdi.

Habere göre, Cavallari, Doğu Akdeniz’de hidrokarbon rezervlerinin keşfinin ayrıca bölge ülkeleri arası işbirliği için önemli fırsat olarak görülmesi gerektiğini de vurguladı.

Cavallari, Doğu Akdeniz’deki mevcut duruma ilişkin olarak ise ülkesinin, Güney Kıbrıs’a verdiği tam destek ve dayanışmayı yinelerken, Güney Kıbrıs’ın “MEB” içerisinde yer alan doğal kaynaklarına ilişkin egemenlik haklarını yerine getirme hakkını da teyit etti.

İtalya’nın, Güney Kıbrıs’taki ekonomik varlığının güçlü olduğundan da söz eden Cavallari, bunun, İtalyan ENI şirketinin oynadığı rolden kaynaklandığını ifade etti.

Aynı etkinlikte konuşan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise İtalya’nın Güney Kıbrıs’ın en değerli ortaklarından biri olduğunu, her iki ülkenin de barış ve güvenlik gibi ortak hedeflerin sağlanması, ortak sorunların göğüslenmesi için ortaklaşa çalıştığına da dikkat çekti.

Hristodulidis, İtalya’nın, hidrokarbon ile ilgili planlamalarında stratejik bir ortak olduğunu da söyledi.