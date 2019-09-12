İtalya'nın Molise Bölgesine Taşınanlara 25 Bin Euro Verilecek

İtalya'nın Molise bölgesi yaşadığı nüfus düşüşü nedeniyle bölgede bulunan kasabalara taşınanlara 3 yıl boyunca haftada 700 Euro vermeyi teklif ediyor.

T24'ün The Guardian'dan aktardığına göre üç yıllık yardımı almak isteyenler nüfusu 2 binin altında olan bir kasabaya taşınmak ve bir işletme açacağına dair taahhüt vermek zorunda.

Molise Başkanı Donato Toma, "İnsanların buraya yatırım yapmasını istiyoruz. İstedikleri işletmeyi açabilirler: Bir fırın, kırtasiye, restoran veya herhangi bir şey. Böylece nüfusumuzu yükseltirken kasabalarımıza da can vereceğiz" diye konuştu.

Toma ayrıca 2 binden az nüfusa sahip kasabalara altyapı inşa edilmesi ve kültürel etkinliklerin tanıtılması için 10 bin Euro vereceğini açıkladı. Toma, "Derdimiz sadece nüfusu artırmak değil. İnsanların altyapıya ve kalmak için bir sebebe ihtiyacı var. Yoksa birkaç yıl içinde başladığımız noktaya döneriz" ifadelerini kullandı.

Resmi verilere göre 305 bin nüfusa sahip Molise'den 2014'ten bu yana 9 bin kişi ayrıldı. 2018'de 2 bin 800 kişi bölgeden ayrıldı veya hayatını kaybetti. Bölgedeki kasabalardan dokuzunda geçen sene hiç çocuk dünyaya gelmedi.