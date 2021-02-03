İtalya’nın yeni başbakanı “Süper Mario” oldu

İtalya’da geçtiğimiz günlerde Başbakan Giuseppe Conti’nin istifasının ardından, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Matarella, Roma’daki siyasi krizi çözmesi amacıyla Avrupa Merkez Bankası (ECB) eski başkanı Mario Draghi’ye başbakanlık teklif etti. Krizleri çözmesiyle tanınan “Süper Mario” lakaplı 67 yaşındaki siyasetçi Mario Drahgi, teklifi kabul ederek İtalya’nın yeni başbakanı oldu.

Geçtiğimiz hafta siyasi desteğinin azalmasıyla istifa eden Başbakan Giuseppe Conti’nin ardından İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Matarella, Avrupa Merkez Bankası (ECB) eski başkanı Mario Draghi’ye başbakanlık teklif etti.



Cumhurbaşkanı Matarella’nın teklifini kabul ederek başkan olan 67 yaşındaki siyasetçi, İtalya’da ikinci dünya savaşından bu yana kurulacak olan 67’nci hükümete başbakanlık yapacak.



Başarılı kariyeriyle nam salan “Süper Mario” lakaplı Mario Draghi, 1990’lı yıllara damga vurmuş bir siyasetçi.



KRİZ YÖNETİMİ UZMANI



1990’lı yılların başında İtalya’nın Avrupa döviz kuru mekanizmasından çıkmaya zorlandığı, para biriminin değerinin düştüğü ve Avrupa para birliğine katılamama riskiyle karşı karşıya kaldığı dönemde İtalya hazinesinin emanet edildiği kişi olan ve bu dönemi başarıyla yöneten Draghi, euro projesinin temel kurallarını belirleyen Maastricht Anlaşması'nın hazırlanmasına da önayak olarak “Süper Mario” olarak adlandırılmaya başlanmıştı.

Kriz dönemlerini çok iyi yönetmesiyle tanınan “Süper Mario” Draghi, 2011'den 2019'a kadar Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanlığı yapmıştı.



Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya’da pandeminin başladığı günden bu yana yaklaşık 90 bin kişi hayatını kaybederken, ülke salgın etkisiyle tarihinin en kötü ekonomik krizini yaşıyor.



Cumhurbaşkanı Matarella, kurulacak yeni hükümetin parlamentodan onay almasını, diğer alternatifin erken seçim olması ve bunun da belirsizlikleri artırması anlamına geleceği için umduğu söyledi.

İtalya’nın 5 Yıldız Hareketi ise Mario Draghi başkanlığında kurulacak bir hükümeti desteklemeyeceklerini açıkladı.

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03/02/2021 15:59