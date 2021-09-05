İtalyanlar bu yaza damgasını vurdu

Corona virüs salgınından dünyada Çin'den sonra en çok etkilenen ülke olan İtalya, salgın dönemindeki kayıplarını ve yaşadığı dramatik anların izlerini ve yaralarını, bu yıl sporda elde ettiği başarılarla sarıyor.

Geçen yıl yapılması planlanan ancak Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl gerçekleştirilen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, teknik direktör Roberto Mancini yönetimindeki İtalya Milli Takımı'nın şampiyonluğuyla sonuçlandı.

Normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 tamamlanan final maçında İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan Gök mavililer olarak anılan İtalya, 53 yıl aradan ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

İtalya olimpiyatlarda kendi madalya rekorunu kırdı

Salgın nedeniyle bu yıla ertelenen bir diğer büyük etkinlik olan 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları da İtalya'nın tarihe geçen başarılar elde ettiği bir etkinlik oldu.

İtalya, Tokyo Olimpiyatları'nı 10 altın, 10 gümüş, 20 de bronz madalya olmak üzere toplam 40 madalya ile tamamlarken, bu madalya sayısı "Gök mavililer"in bir olimpiyatta kazandığı en çok madalya sayısı olarak kayıtlara geçti.

Madalyalar arasında en çok dikkati çeken ise İtalyan atlet Marcell Jacobs'un, ülkesini ilk kez atletizm erkekler 100 metre finaline taşıması ve burada 9.80'lik derecesiyle elde ettiği tarihi birincilik oldu. Bir diğer dikkati çeken altın madalya ise yine atletizmde erkekler 4x100 metre bayrak yarışı finalinden geldi. Lorenzo Patta, Marcell Lamont Jacobs, Fostine Eseosa Desalu ve Filippo Tortu'dan oluşan İtalya, yarışı 37.50'lik dereceyle kazandı.

Kadınlar voleybolda 12 yıl sonra gelen şampiyonluk

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda İtalya, dün akşam finallere ev sahipliği yapan Sırbistan'a setlerde 3-1 üstünlük kurarak, Avrupa şampiyonu oldu. "Gök mavililer", 12 yıl aradan sonra yeniden zirveye çıktı.

Diğer yandan, bugün sona erecek 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şu ana kadar 69 madalya kazanan İtalya, dün koşulan 100 metre T63 finalinde bir başka tarihi zafer kazandı. Ambra Sabatini 14.11'lik derecesiyle altın, Martina Caironi 14.46'lık derecesiyle gümüş, Monica Contrafatto da 14.73'lük derecesiyle bronz madalya kazandı ve İtalya'nın podyumun bütün derecelerini almasını sağladı.

İtalyan milli takımlarının ve sporcularının farklı branşlarda kazandığı bu tarihi zaferler, İtalya'nın ev sahibi olduğu 1990 Dünya Kupası için bestelenen "Bir İtalyan Yazı" isimli şarkıyla kutlanıyor.

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05/09/2021 18:42