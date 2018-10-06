İtalya'yı kasırga vurdu!

İtalya'nın güney bölgelerini Akdeniz tipi kasırga Medicane vurdu. Kasırganın etkili olduğu Sicilya, Calabria ve Puglia bölgeleri dün itibariyle aşırı yağış sebebiyle oluşan sele teslim oldu.

Geçtiğimiz Cuma günü Sicilya'nın kuzeyinden İtalya'ya giriş yapan kasırganın ülkenin kuzey bölgelerine doğru ilerlemesi bekleniyor.

Kasırganın bugün Tiren Denizi üzerinden Toskana bölgesine giriş yapması bekleniyor. Merkezi Sardunya Adası olan kasırganın aşırı miktarda yağış bırakacağı tahmin ediliyor.

Kasırga sebepli yağışlardan en çok etkilenecek bölgelerin Sardunya ve Sicilya adalarının doğusu, Puglia ve Calabria bölgeleri olacağı belirtiliyor.

Uzmanlar aşırı yağış ve sel riskine karşı uyarıyor. Kasırganın 7 Ekim Pazar günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Aşırı yağışın ardından gelen sel sebebiyle Catanzaro kenti yakınlarında bir kadın ve yedi yaşındaki oğlu, arabayla sulara kapılarak yaşamını yitirdi. Annesi ve kardeşi ile arabada olduğu söylenen iki yaşındaki kız çocuğu henüz bulunamadı.

Akdeniz'de oluşan Tropical Medicane tipi kasırgalar genellikle deniz suyu ısısının yüksek olduğu eylül ve ekim ayları arasında görülüyor.

Bu tip kasırgaların gücü okyanus üzerinde oluşanlarla eş değer olmasa da zaman zaman birinci kategori kasırga kadar etki yaratabiliyor.