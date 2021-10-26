İtalya'yı sel vurdu

Sicilya'da bulunan Katanya kentinde meydana gelen selde birçok iş yerini ve evi su bastı, arabalar selde sürüklendi ya da su altında kaldı.

İtalya’nın Sicilya adasındaki Katanya kentinde aşırı yağış nedeniyle sel felaketi meydana geldi.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Etna Yanardağı’ndan Katanya kent merkezindeki Duomo katedraline kadar uzanan ünlü Etnea Caddesi ve bağlantı yollarında yoğun sağanak sebebiyle sel oluştu.

Caddedeki çok sayıda iş yerini ve evi su basarken arabaların da selde sürüklendiği ya da su altında kaldığı kaydedildi.

Sağanak sebebiyle Katanya kent merkezinde uzun süreli elektrik kesintilerin yaşandığı belirtildi.

Ayrıca Katanya yakınlarındaki Gravina di Catania beldesinde de sel sularına kapılan 53 yaşındaki 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Katanya Belediye Başkanı Salvo Pogliese, halkı evlerinden dışarı çıkmamaları konusunda uyarırken dükkan ve iş yerlerinin faaliyetlerinin acil durum sebebiyle bu gece yarısına kadar durdurulduğunu bildirdi.

Diğer yandan, kentte eğitim ve öğretime de yarın için bir gün boyunca ara verileceği duyuruldu.

Kentteki olumsuz hava koşulları sebebiyle Katanya Fontanarossa Havaalanı'nda da uçuşların durduğu ve hava ulaşımında aksaklıkların yaşandığı belirtildi.

Katanya ve çevresinde son üç gündür devam eden yoğun yağışlı hava koşullarında farklı noktalarda sel ve su baskını olayları yaşanıyor. Bölgede önceki gün de bir yaşlı çiftin kaybolduğu ifade edilirken dün 65 yaşındaki bir adamın cesedine ulaşıldığı, karısını ise arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

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26/10/2021 21:22