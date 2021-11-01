İtfaiye ekipleri yangınlar dışında 4 olaya müdahale etti

KKTC’de geride bıraktığımız hafta 21 yangın çıktı. Yangınları söndüren İtfaiye ekipleri ayrıca 4 olaya da müdahale etti.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, 25 - 31 Ekim tarihleri arasında çıkan yangınların muhtemel sebepleri, yol kenarlarına, araziler içerisine ve binaların üst katlarından alt katların balkonlarına söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, ihmal ve dikkatsizlik, söndürülmeden dökülen mangal kömürlerinin kuru otları tutuşturması, binaların ve araçların elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devreler ve diğer sebepler olarak belirlendi.

21 yangın sonucu toplam zarar miktarı yaklaşık 73 bin 350 TL olarak hesaplanırken, yangınlardan 7’si Lefkoşa, 7’si Gazimağusa, 1’i Girne, 2’si Güzelyurt, 4’ü de İskele bölgesinde çıktı.

İTFAİYECİLER MAHSUR KALAN KEDİYİ DE KURTARDI

İtfaiye ekipleri ayrıca, “bir trafik kazası sonucu yangın çıkmasını önlemek için araçların akü başlıklarının sökülmesi ve yola dökülen zeytinlerin temizlenip yol güvenliğinin sağlanması; Arabahmet Kültür Evi‘nin balkonunda mahsur kalan kedinin kurtarılması, trafik kazası sonucu yaralanan şahısların ambulansa sevkinin sağlanması ve yine trafik kazası sonucu hayatını kaybeden bir kişinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna sevkinin sağlanması” hizmetlerini de verdi.

“ZAMANINDA ALINAN TEDBİRLER, FELAKETİ ÖNLER”

Öte yandan itfaiye, yangınla ilgili uyarılarını yineledi ve “Zamanında alınan tedbirlerin felaketi önleyeceğini” vurguladı.

Yangınların önlenmesi için halka şu uyarılarda bulunuldu:

1. Seyahat halinde iken araçlarınızdan yol kenarlarına ve araziler içerisine sigara izmariti atmayınız.

2. Gerekli izinler ve tedbirler (ateş yakmadan önce izin başvurusu yapacağınız makam bağlı olduğunuz ilçenin köy veya mahalle muhtarıdır ve muhtarın vereceği izin formu üzerinde almanız gereken tedbirler belirtilmektedir) izin alınmadan temizlik maksatlı olsa bile ateş yakmanın yasak olduğunu unutmayınız.

3. Binaların üst katlarından atılan sigara izmaritleri binada bulunan diğer konutların balkonuna veya muhtelif yerlerine düşüp yangına sebebiyet verebilir.

4. İş yerleriniz ve konutlarınızda elektrik tesisatlarında aşırı yüklemeden dolayı, meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatlarınızın kontrolünü uzman kişilere yaptırınız.

5. Mangal kömürlerini tamamen söndüğünden emin olmadan çöp içerisine veya herhangi bir yere dökmeyiniz ve mangal yapılacak yerin etrafını temiz tutmaya özen gösteriniz.

6. Özel araçlar, akaryakıt taşıyan araçlar ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egsoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız; meydana gelecek olan yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egsozlardan çıkan kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir.

7. Araçlarınızın içerisinde azami 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

8. İş yerinizi ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

9. Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”

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01/11/2021 18:03