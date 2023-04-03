İtfaiye geçen hafta 12 yangına ve 33 olaya müdahale etti

Polis itfaiye ekipleri geçen hafta 12 yangını söndürürken 33 de farklı olaya müdahale etti.

KKTC’de 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında 12 yangın ve 33 hususi servis olayı meydana geldi. Yangınlar sonucunda yaklaşık 1.945,00 TL hasar oluştu.

İtfaiye Müdürlüğü açıklamasında, söz konusu yangınların muhtemel sebepleri, "elektrik kaynaklı kısa devre, aşırı ısınan plastik borunun alevlenmesi, çamaşır kurutma makinesi üzerinde unutulan kıyafetlerin makinenin hava girişini tıkayıp kıyafetleri tutuşturması, elektrikli sobanın devrilmesi, temizlik maksatlı yakma, elektrikli şofbenin aşırı ısınması ve tamamen sönmeden atılan sigara izmaritinin naylonu tutuşturması" olarak sıralandı.

İtfaiyenin müdahale ettiği hususi servis olayları ise; "asansör ile oda içerisinde mahsur kalan ve bodrum katına düşen şahısların kurtarılması, aracın motor bölümünde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, kuyuya düşen kuzunun kurtarılması, özel görev, yangın eğitimi verilmesi, yangına karşı tedbir alınması, yol güvenliği sağlanması, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi" olarak duyuruldu.

Bu habere tepkiniz:



03/04/2023 13:22