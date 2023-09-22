İtfaiye Haftası bir dizi etkinlikle kutlanacak...

İtfaiye Haftası, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek bir dizi etkinlikle kutlanacak.

PGM-Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre Polis Genel Müdürlüğü tarafından, yangınlara karşı bilinçlenmek, mücadele etmek ve alınacak tedbirler hakkında toplumun tüm kesimlerinde farkındalık yaratmakamacıyla geçen yıl ilk kez düzenlenen İtfaiye Haftası, bu yıl da 25 Eylül–1 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

PGM-İtfaiye Müdürlüğü tarafından düzenlenen İtfaiye Haftası Etkinlikleri, 25 Eylül Pazartesi günü, 17.00-18.00 saatleri arasında, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) üzerinde, eski Pronto Çemberi olarak bilinen yer ile Citröen trafik ışıkları kavşağı arasında kortej yürüyüşü ile başlayacak. Söz konusu cadde, etkinlik süresince araç trafiğine kapatılacak.

Hafta dolayısıyla TV ve radyo kanallarında, İtfaiye Müdürü konuşmacı olarak yer alacak.

İtfaiye Haftası boyunca tüm ilçelerde, itfaiye personeli tarafından yangınlara karşı alınacak tedbirler konusunda halka bilgilendirici el broşürü dağıtacak, ilkokullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik itfaiye eğitimleri verilecek.

Hafta süresince hasta ve emekliye ayrılan itfaiye personellerine yönelik ziyaretler de yapılacak.

26 ve 29 Eylül tarihlerinde, Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda, Polis Müdürlükleri ve İtfaiye Şubeleri arasında voleybol turnuvası düzenlenecek.

-Perşembe kan bağışı kampanyası

28 Eylül Perşembe günü ise, Sanayi Bölgesinde bulunan Lefkoşa İtfaiye Şubesinde, artan kan ihtiyacına katkı yapmak adına kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Etkinliklerin son gününde, 29 Eylül Cuma günü, Şampiyon Meleklerin Kabirleri ziyaret edilecek ve itfaiye personelinden gönüllülük esasına göre toplanacak para, maddi yardım maksadıyla Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yetkililerine takdim edilecek.