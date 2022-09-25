İtfaiye Haftası kortej yürüyüşüyle başladı

İtfaiye Haftası etkinlikleri bugün Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) üzerinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başladı. Ülkemizde ilk kez kutlanan itfaiye haftası 25 Eylül – 01 ekim tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Bugün gerçekleştirilen korteje, Polis Genel Müdürü Ahmet SOYALAN ve İlçe/Bölüm Müdürlerinin yanı sıra, halen görevde olan İtfaiye mensupları ile emekli itfaiyeciler ve aileler katıldı. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bandosunun eşlik ettiği kortejin bitiminde de bando kısa bir konser verdi. Kortej sonrası konuşan İtfaiye Müdürü Ramadan GÜRPINAR, itfaiyenin önemine vurgu yaptı ve kortejin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, hafta boyunca yapılacak etkinliklerden söz etti.

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25/09/2022 19:47