İtfaiye Müdürlüğü Tarafından Küçük Çocuklar ''ATEŞ AVCISI'' Olarak Görevlendiriliyor

İtfaiyecilerimiz, Polis Genel Müdürlüğü bünyesindeki itfaiye merkezlerini öğretmenleri ile eşliğinde ziyaret eden İlkokul ve Okul Öncesi öğrencilerini yangınlar konusunda bilinçlendirmeye devam ediyor.

Küçük çocuklarda itfaiye sevgisinin oluşturulmasının yanı sıra, onları yangınlar konusunda bilgilendirilerek, olası bir yangın anında nasıl davranmaları gerektiği konusunda pratik bilgiler veriliyor.

Bu amaçla itfaiye görevlileri tarafından küçüklere verilen eğitimlerle; ateş veya duman belirtisi gördüklerinde derhal “Alo 199 İtfaiye” hattını aramalarını, yangınlar konusunda öğrendiklerini aileleri ve arkadaşları ile paylaşmalarını, trafikte itfaiye aracına öncelik verilmesi gerektiğini, sigarasını söndürmeden atanlar ile ateş yakanları uyarmaları yönünde tavsiyelerde bulunulmaktadır. Eğitimler sonucunda ise, küçüklere “Ateş Avcısı” sertifikası verilerek, onların yangınlara karşı duyarlı ve sorumlu bireyler olarak yetişmeleri yönünde katkı yapılıyor.

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24/03/2023 12:55