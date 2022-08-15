Polis İtfaiye Müdürlüğü, "Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler" başlığıyla yayımladığı bildiriyle, yangınlara karşı vatandaşları uyardı.

İtfaiye Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 31 Ekim’e kadar ateş yakmanın yasak olduğu hatırlatılarak, 10 maddelik tedbirler listesi paylaşıldı.

Açıklama şöyle:

"1) 1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında, temizlik maksatlı olsa bile her türlü ateş yakmak yasaktır. Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda, yakılan ateşin kontrolümüz dışına çıkıp yangına sebep olabileceği unutulmamalıdır.

2) Seyahat halindeyken, araçlarımızdan yol kenarlarına veya arazi içerisine sigara izmariti atılmamalıdır.

3) Sigara izmaritleri, tamamen söndüğünden emin olmadan, çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atmayınız.

4) Şişe veya cam parçalarının güneş altında kaldığı zaman mercek görevi yaptığı ve yangına sebep olabileceği unutulmamalıdır.

5) Araçlar, iş yerleri ve konutlarınızdaki elektrik tesisatlarında, aşırı yüklenmeden dolayı meydana gelecek kısa devreleri önlemek amacıyla elektrik tesisatlarınızın kontrolünü uzman kişilere zamanında yaptırınız.

6) Spiral (izmirillo) ve kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada, çalışma yapılacak alanın etrafındaki kuru otlar ve diğer malzemelerin temizlenmesi gerekmektedir. Bu gibi aletlerden çıkacak kıvılcımlardan ekinlerimiz ve balyalarımız yanabilir veya kuru otların yanması ile yangın arazilere veya ormanlık alanlara sirayet edebilir. Bu gibi çalışmalar yapılacağı zaman, yangın söndürme cihazı ve yangın söndürmeye yönelik araç-gereç bulundurulması gerekmektedir.

7) Taşınabilir şarj cihazlarınızı (powerbank) araç içerisinde veya direkt güneş ışığı alan yerlerde bırakmayınız.

8) Araçlarınızın içerisinde, azami 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

9) İş yeri ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

10) Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen; 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, 177 Orman Yangın İhbar hattı veya 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”

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15/08/2022 14:40